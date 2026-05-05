Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden olan Yürük, Etiler’de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşmüş, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde ayağının iki yerden kırıldığı tespit edilmişti.

Yaşadığı durumun basit bir kırık olmadığını vurgulayan şarkıcı, ön kaval kemiğinin zarar gördüğünü ve bu bölgeye platin takıldığını ifade etti. Hastanede günler geçiren Yürük, ağrılarının oldukça şiddetli olduğunu belirtti.

Tedavi süreci devam eden Yürük, özellikle geceleri yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Hava değişimlerinin ağrılarını artırdığını söyleyen ünlü isim, ayağında uyuşma, karıncalanma ve his kaybı yaşadığını dile getirdi. Zaman zaman elektrik çarpması benzeri hislerle karşılaştığını belirten Yürük, bu durumun kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını ifade etti.

İyileşme sürecinin beklediğinden daha uzun sürdüğünü söyleyen şarkıcı, benzer durumu yaşayanlara seslenerek bu ağrıların ne zaman geçeceğini merak ettiğini ve artık dayanmakta zorlandığını da sözlerine ekledi.