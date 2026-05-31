Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasını Süleyman Seba Spor Salonu’nda düzenlenen törenle aldı.
Play-off etabının son haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlı ekip, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
KUPAYI ADALI VE ÇEBİ VERDİ
Beşiktaşlı oyuncu Cedric Sorhaindo’ya şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takdim etti.
Kupayı havaya kaldıran siyah beyazlı oyuncular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.
SEZONU İKİ KUPAYLA TAMAMLADI
Beşiktaş, lig şampiyonluğunun yanı sıra bu sezon THF Erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası'nı da müzesine götürdü.
Siyah beyazlı ekip finalde yine Nilüfer Belediyespor’u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
DUYGUSAL VEDA
Karşılaşma aynı zamanda iki önemli ismin kariyerindeki son maç oldu.
26 yaşındaki Koray Ayar ile 41 yaşındaki Cedric Sorhaindo profesyonel hentbol kariyerlerini noktaladı.
İki sporcu, müsabakanın son bölümünde alkışlar eşliğinde oyundan alınırken maç sonunda kendilerine plaket takdim edildi.
ALTYAPIDAN DA ŞAMPİYONLUK GELDİ
Beşiktaş’ın genç erkekler, yıldız erkekler ve küçük erkekler kategorilerindeki şampiyon takımları da devre arasında taraftarların önüne çıktı.
Siyah beyazlı genç sporcular başarıları nedeniyle tribünlerden ve yönetimden büyük alkış aldı.
THF’DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Hentbol Federasyonu da maçın ardından yayımladığı mesajla siyah beyazlı kulübü kutladı.
Federasyonun açıklamasında, “Ardventure Erkekler Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.