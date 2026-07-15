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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyerek yenidoğan servisinden bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö. hakkında yeni gelişme yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HEMŞİRE KIYAFETİYLE YENİDOĞAN SERVİSİNE GİRDİ

İddiaya göre H.İ.Ö., hemşire kıyafeti giyerek hastaneye giriş yaptı ve yenidoğan servisine yöneldi. Burada bir bebeği kucağına alan şüpheli, servis dışına çıkarmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından hastane personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan H.İ.Ö., gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.İ.Ö., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.