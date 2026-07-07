Sancaktepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle organize edilen geleneksel Bilim Şenliği, kapılarını meraklı ziyaretçilerine büyük bir coşkuyla açtı. İlçedeki eğitim ve kültür hayatına can suyu vermeyi hedefleyen bu özel organizasyon, ilk gününden itibaren yüzlerce öğrencinin, öğretmenin ve velinin akınına uğradı.

BAŞKAN ALPER YEĞİN GENÇ MUCİTLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Etkinliğin resmi açılış törenine katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kurulan bilim ve teknoloji stantlarını tek tek ziyaret etti. Gençlerin hazırladığı projeleri yakından inceleyen, onlardan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan ve genç mucitlerin bilimsel keşiflerine ortak olan Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçedeki vizyon projelerin önemine dikkat çekti.

Gençlerin heyecanını paylaşmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Alper Yeğin, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla iç içe büyümesi bizim en büyük hayalimiz, diyerek sözlerine başladı.

Konuşmasının devamında Sancaktepe ilçesinde bilimin heyecanını ve keşfetmenin eşsiz sevincini her köşeye yaymak istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Alper Yeğin, bugün burada gördüğümüz bu yoğun ilgi, çocuklarımızın bilime ve teknolojiye olan merakının en büyük göstergesidir, dedi. Belediye Başkanı Alper Yeğin son olarak, bilim şenliğimizle gençlerimizin ufuklarını genişletiyor, onların içindeki gizli yetenekleri ortaya çıkaracak nitelikli ortamlar hazırlıyoruz, ifadelerini kullanarak belediyenin eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini müjdeledi.

Öğrenci ve velilerin adeta izdiham oluşturduğu şenlik programı kapsamında, her yaş grubuna hitap eden zengin bir içerik takvimi hazırlandı. Alanda kurulan dev sahnelerde gerçekleştirilen büyüleyici bilim şovları, sıvı azot gösterileri ve kimyasal reaksiyon sunumları izleyenlerden büyük alkış topladı. Katılımcıların sadece izleyici kalmayıp bizzat parçası olabildiği interaktif deneyler, çocukların çevrelerindeki dünyayı sorgulamalarını sağladı.

Uygulamalı atölye çalışmalarında ise robotik kodlama, temel astronomi, geri dönüşüm teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek kritik başlıklar ele alındı. Çocukların kendi küçük projelerini ürettiği bu alanların yanı sıra, analitik düşünme becerilerini sınayan ve sınırları zorlayan akıl oyunları ile zeka yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli teşvik ödüllerinin verildiği yarışmalar, şenliğin rekabetçi ve eğlenceli ruhunu üst seviyeye çıkardı.

Çocukların ve gençlerin hem yeni bilgiler öğrenip hem de akranlarıyla birlikte gönüllerince eğlendiği etkinliklerde, en çok dikkat çeken unsur soyut kavramların somutlaştırılması oldu. Kitaplarda yer alan karmaşık fizik formülleri ve kimya denklemleri, uzman eğiticiler eşliğinde bilimin günlük hayattaki pratik karşılıkları üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.

Böylece erken yaşta bilimsel düşünme pratiği kazanan öğrenciler, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir nesil olma yolunda ilk adımlarını attılar. Veliler ise çocuklarının bu gelişimine şahitlik etmekten ve belediyenin sunduğu bu ücretsiz, nitelikli eğitim imkanından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Sancaktepe Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.