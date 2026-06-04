Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Sevdiğim Sensin gibi yapımlarda rol alan Kandemir, bu kez ticari yatırımıyla gündeme geldi.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den sürpriz hamle: Oyunculuktan sonra ticarete atıldı - Resim : 1

Genç oyuncu, annesiyle birlikte açtıkları tesettür giyim butiğinin önünde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın mutluluk dolu pozları kısa sürede yoğun ilgi görürken, paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'den sürpriz hamle: Oyunculuktan sonra ticarete atıldı - Resim : 2

Takipçileri, Kandemir'e "Bol kazançlar", "Hayırlı olsun" ve "Bereketli işler dileriz" gibi iyi dileklerde bulunarak yeni girişimini kutladı.