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Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Sevdiğim Sensin gibi yapımlarda rol alan Kandemir, bu kez ticari yatırımıyla gündeme geldi.

Genç oyuncu, annesiyle birlikte açtıkları tesettür giyim butiğinin önünde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın mutluluk dolu pozları kısa sürede yoğun ilgi görürken, paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, Kandemir'e "Bol kazançlar", "Hayırlı olsun" ve "Bereketli işler dileriz" gibi iyi dileklerde bulunarak yeni girişimini kutladı.