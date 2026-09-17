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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Hekim Birliği Sendikası, karşılanmadığını belirttiği talepleri için 28, 29 ve 30 Eylül’de eylem kararı aldı.

HEKİM BİRLİĞİ EYLEMLİLİK SÜRECİNİ BAŞLATIYOR

Hekim Birliği Sendikası, hekimlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamadığını belirterek eylemlilik sürecini başlatma kararı aldı.

Sendika, sorunları yalnızca dile getirmediğini, çözüm önerilerini de ilgili idari makamlara ilettiğini ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, daha önce açıkladığı beş talebin karşılanmadığını bildirdi.

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, gelinen noktada demokratik ve hukuki sendikal haklar çerçevesinde eylemlilik sürecinin başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

5 TALEP SIRALANDI

Sendikanın açıkladığı talepler şöyle:

Hekim nöbet ücretlerinin, hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk ve fedakârlığa uygun seviyeye yükseltilmesi,

Hekimlerin yıllık izinlerinde uygulanan teşvik kesintilerinin sona erdirilmesi ve 12 güne kadar olan yıllık izinlerde teşvik ortalamasının izin süresinin tamamında uygulanması,

Diş hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler için teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak belirlenmesi ve teşvik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi,

Sabit ek ödemenin en az iki kat artırılması ve emekliliğe tam olarak yansıtılması,

Aile hekimlerinin vekâletsiz izinlerinde uygulanan mali kesintilerin kaldırılması ve vekâlet hizmeti veren hekimlere görevlendirme ücreti ödenmesi.

Sendika, bu maddelerin bir ayrıcalık talebi olmadığını, hekimlik mesleğinin sorumluluğuna ve çalışma koşullarına uygun, adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni istediklerini vurguladı.

“SAĞLIKTA ŞİDDET VE GÜVENLİK SORUNU ERTELENEMEZ”

Eylem kararının gerekçeleri arasında sağlık çalışanlarının güvenliği de yer aldı.

Kamu sağlık tesislerine ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlerin girişini engelleyecek etkili güvenlik tedbirlerinin yeterli düzeyde alınmadığını savunan sendika, bunun hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin can güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Bir hekimin görevinin başında kendi can güvenliğinden endişe etmesi kabul edilemez. Sağlık hizmetinin güvenli şekilde sürdürülebilmesinin ilk şartlarından biri, sağlık hizmetini sunanların güvenliğinin sağlanmasıdır” denildi.

28-29-30 EYLÜL’DE NE OLACAK?

Merkez Yönetim Kurulu, taleplerin karşılanması ve sağlık kurumlarında etkili güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla 28, 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde sendikal eylem gerçekleştirilmesine karar verdi.

Karara göre, eylem süresince MHRS üzerinden randevu verilmemiş hastalara, acil ve kesintisiz yürütülmesi zorunlu sağlık hizmetleri dışında, poliklinik hizmeti sunulmayacak.

Normal polikliniklerde randevu süreleri, ilgili hekimin mesleki değerlendirmesi doğrultusunda en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika olacak şekilde düzenlenecek. Bu sürelerin altında randevu oluşturulmaması kararlaştırıldı.

“AMACIMIZ SAĞLIK HİZMETİNİ AKSATMAK DEĞİL”

Hekim Birliği Sendikası, eylemin vatandaşların sağlık hizmetine erişimini engellemek amacı taşımadığının altını çizdi.

Açıklamada, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için hekimin emeğinin karşılığını aldığı, dinlenebildiği, mesleki bağımsızlığını koruyabildiği ve can güvenliğinden endişe etmeden çalışabildiği bir sağlık sistemi istendiği belirtildi.

Hekimlerin çalışma koşulları ile hastaların aldığı sağlık hizmetinin niteliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği belirtilerek, yeterli muayene süresinin aynı zamanda hastanın güvenli, özenli ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının da gereği olduğu ifade edildi.

“BU EYLEM BİR BAŞLANGIÇTIR”

Sendika, diyalog ve çözüm yollarının açık tutulmasından yana olduğunu bildirerek Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu otoritelerine çağrıda bulundu.

Ancak taleplerin karşılıksız bırakılması halinde geri adım atılmayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başlattığımız bu süreç tek bir eylemle sınırlı değildir. Üyelerimizden ve sahadan gelecek görüş ve geri bildirimleri dikkate alarak eylemlerimizin kapsamını ve süresini kademeli olarak artırmaya; gerektiğinde iş bırakma kararı dâhil olmak üzere demokratik ve hukuki sınırlar içerisinde her türlü sendikal eylem kararını almaya kararlıyız.”

Hekim Birliği Sendikası açıklamasını, “Taleplerimiz nettir, mücadelemiz kararlıdır. Çözüm için diyaloga, haklarımız için mücadeleye hazırız” sözleriyle tamamladı.