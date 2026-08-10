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TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci Çerçeve Yasa görüşmeşleri kapsamında konuşmada söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kurucu iradesini ve Atatürk dönemini açıkça hedef aldı.



Kürt meselesinin kaynağı olarak İstiklal Mahkemeleri ve Takrir-i Sükûn dönemini işaret eden Bakırhan'ın, tarihi gerçekleri bağlamından kopararak faturayı doğrudan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kesmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Kurucu felsefeye meclis kürsüsünden ağır itham



Meclis kürsüsünde partisinin tutumunu açıklarken dönemin idari uygulamalarını "sıkıyönetim zihniyeti" olarak tanımlayan Bakırhan, devletin tarihsel sürecini "istisnanın genişlediği" bir baskı dönemi olarak nitelendirdi. "Geçmişin acı ve inkâr dolu sayfalarını kapatma" çağrısı adı altında kurucu değerlere yöneltilen bu doğrudan eleştiri, kamuoyunda tarihi gerçekleri saptırma ve Cumhuriyet ayarlarına yönelik kasıtlı bir saldırı olarak yorumlandı.

Bakırhan'ın açıklaması şu şekilde:





Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizin kaderini ilgilendiren önemli bir gündemi görüşmek için bir aradayız. Bir asırlık Kürt meselesi, çatışmanın gölgesinden hukukun zeminine taşınıyor. Biz burada bu tarihî geçişe tanıklık ediyoruz. Görüştüğümüz bu kanun teklifi ülke olarak yeni bir istikamette yol almanın pusulasıdır, bizi bu istikamete götürecek olan adres Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Saygıdeğer üyeler, cumhuriyetin ilk yıllarında Kürt meselesi sıkıyönetim zihniyetiyle idare edildi. Takrir-i Sükûn’dan istiklal mahkemelerine, gizli idare planlarından olağanüstü hâl rejimlerine kadar mesele hep istisnanın bir konusu oldu. Bu meselenin devlet katındaki tarihi, ikili devlet pratiklerinin yaygınlaştığı, siyasetsizliğin örgütlendiği, istisnanın genişlediği bir tarih oldu, bunun bedelini şu veya bu şekilde bütün ülke ödedi. Şimdi, acı ve inkâr dolu sayfayı kapatma şansıyla karşı karşıyayız. Bütün cümlelerimizin gramerini değiştirmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Bugün mesele ilk kez gerekçesi yazılmış, müzakere edilebilir, itiraz edilebilir, olağan bir yasama diliyle konuşuluyor. Bugünün önemi, tarihsel bir düğümün nihayet siyaset eliyle çözülmeye başlanması ve Meclisin kayıtlarına geçmesidir. Parlamento bu meseleyi siyaset ve müzakereyle çözme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu, aynı zamanda ortak tarihimize ve ortak geleceğimize karşı Meclisin bir sorumluluğudur.

1064’te Kars’ta Şeddadi Kürtleri ile Selçuklular arasında başlayan ortak kader ve hukuk 1071’de Malazgirt’i, Anadolu’nun kapılarını açtı, sonraki yıllarda bu kader ve hukuk güncellendi, uzun yüzyıllar devam etti. 1900’lerin küresel, bölgesel ve ulusal atmosferinde bozulan bu dinamiği şimdi demokratik ve eşitlikçi ilkeler etrafında güncelleme şansına sahibiz. O hâlde, Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve yeni bir tarihin önünü açmalıdır. Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir, bu irade bugün bu Mecliste vardır.

Değerli milletvekilleri, bu Meclisin hafızası bizlere Türkler ve Kürtlerin ortak hikâyesini ve güçlü ortaklık potansiyellerini hatırlatıyor. Anadolu ile Mezopotamya arasında yüzyıllara yayılan ortak bir hayat var, aynı kültür havzasında, aynı kavşaklarda ve aynı hikâyede buluşmalar var; bin yıllık kardeşliğimiz ve cumhuriyetin kuruluşu bunun kanıtıdır. Amasya’da bu topraklar Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanı olarak telakki edildi, Erzurum’da birlik iradesi bu iklimde dile geldi, Birinci Meclis farklı bölgelerin ve kimliklerin temsilcilerini aynı çatı altında topladı, 1921 Anayasası yerel idareye alan açan çoğulcu bir ruh taşıdı ama bu ufuk inkâr ve isyan sarmalında daraldı. Kadim tarihsel ilişkimiz büyük zarar gördü. Bu durum en çok da bu toprakları tehdit olarak görenleri sevindirdi. Bir parantez açmak istiyorum: Bu süreç başladığında bazı dış güçler ne dedi biliyor musunuz? “Bu adımla Orta Doğu dengeleri altüst olacak.” dedi. Aslında altüst olacak olan küresel güçlerin yüz yıllık hesaplarıydı, biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını altüst edecek, beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Yarım asırlık çatışmalı süreç bu ülkenin her bir karışına büyük acılar yaşattı. Artık çatışma ve şiddet zemininden çıkma fırsatı önümüzde duruyor. Yüz yıl önce Kürtler hukuk dışına itildi. Bu kök yasa Kürtleri hukuka dâhil etmenin ilk adımıdır. Bu kanun teklifi ile beraberliğimizi ve geleceğimizi güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz, güçlü bir başlangıç yapıyoruz. 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla bu başlangıca imkân sağlayan Sayın Öcalan’ın bu kurucu rolünün altını önemle çizmek istiyorum. Kendisinin Türkiye çözümden yana çabalarının ön yargılarla değil, hakkaniyetle görülmesi gerekir. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin süreçteki kurucu rolünün de hakkını veriyoruz....''

BAHÇELİ ALKIŞLADI



Görüşmeler sırasında DEM Parti Grubu adına söz alan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, kürsüden yaptığı konuşmada "Özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin süreçteki kurucu rolünün hakkını veriyoruz." dedi.

Bakırhan'ın konuşması sırasında ise Genel Kurul salonunda dikkat çeken bir ayrıntı ise gözden kaçmadı. Bakırhan'ın sözleri, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere MHP sıralarındaki milletvekilleri tarafından alkışlandı.