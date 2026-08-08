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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarla büyük çaplı küçükbaş hayvan satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Toplamda 7 bin 350 baş reforme küçükbaş hayvan açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

POLATLI’DA 3 BİN 100 BAŞ SATIŞA ÇIKIYOR

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, çeşitli cinslerde toplam 3 bin 100 baş reforme küçükbaşı 22 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

İhale tarihi: 14 Ağustos Cuma

Saat: 14.00

Muhammen bedel: 46 milyon 275 bin TL

Geçici teminat: 2 milyon 313 bin 750 TL

GÖZLÜ İŞLETMESİ’NDE 4 BİN 250 BAŞLIK İHALE

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü ise çeşitli cinslerde toplam 4 bin 250 baş reforme küçükbaş için ihale düzenleyecek.

İhale tarihi: 18 Ağustos Salı

Saat: 14.00

Muhammen bedel: 58 milyon 868 bin 900 TL

Geçici teminat: 2 milyon 943 bin 445 TL

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ YAPILACAK

Her iki ihalede de satışlar canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Büyük çaplı satış, hayvancılık sektörü açısından önemli bir arz gelişmesi olarak değerlendiriliyor.