Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma takvimi kapsamında yarın yatırımcıların yakından takip edeceği iki ayrı borçlanma işlemi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, işlemlerden ilki 2 yıl (581 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvili olacak.
2 YILLIK DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK
Yarın gerçekleştirilecek ihalede, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Böylece söz konusu tahvil, belirlenen koşullar çerçevesinde yeniden yatırımcıların karşısına çıkacak.
KİRA SERTİFİKASI DA DOĞRUDAN SATILACAK
Bakanlığın yarın gerçekleştireceği ikinci işlem ise doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.
Bu kapsamda 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının iç borçlanma takvimi kapsamında gerçekleştireceği iki işlem, piyasaların yarın takip edeceği önemli borçlanma işlemleri arasında yer alacak.