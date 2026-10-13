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Kaynak: İHA

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde görülen kurtlar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları tedirgin etti. Yerleşim alanına kadar yaklaşan kurtların köydeki hayvanlara yöneldiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KURT İLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kayıtlardan birinde, yavru kuzulara ulaşmaya çalışan bir kurdun büyükbaş hayvanların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü. Diğer kamera görüntülerinde ise birden fazla kurdun birlikte köye geldiği anlar yer aldı.

Hayvanlarına yönelik saldırılardan kaygı duyan köylüler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını korumak için geceleri sırayla nöbet tutmaya başladı. Kurtların yeniden saldırabileceğinden endişe eden vatandaşlar, yaşadıkları soruna çözüm bulunması amacıyla yetkililere çağrıda bulundu.