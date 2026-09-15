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Kaynak: Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uçuş Rehberim” mobil uygulamasının yolcuların havalimanlarındaki işlemlerini kolaylaştıracak yeni imkanlar sunduğunu açıkladı.

Uygulama sayesinde Türkiye hava sahasındaki uçuşlar anlık olarak takip edilebilirken, 52 havalimanının interaktif haritasına da cep telefonlarından ulaşılabiliyor.

UÇUŞ KAPISINA KADAR ROTA OLUŞTURULABİLECEK

Uygulamadaki interaktif haritalar, özellikle büyük havalimanlarında yolcuların yön bulmasını kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar bulundukları noktayı belirleyerek uçuş kapıları veya havalimanı içerisindeki gitmek istedikleri diğer noktalar için rota oluşturabiliyor.

OTOMOBİLİNİ NEREYE BIRAKTIĞINI UNUTANLARA YENİ ÖZELLİK

“Uçuş Rehberim” içerisinde “Aracım Nerede?” özelliği de yer alıyor. Havalimanına otomobiliyle gelen yolcular, araçlarını bıraktıkları konumu uygulama üzerinden kaydedebiliyor.

Böylece dönüşte otopark içerisinde aracın bulunduğu noktaya daha kolay ulaşılması amaçlanıyor.

AYLIK 2 GB İNTERNET ÜCRETSİZ

Yolcuları ilgilendiren bir diğer yenilik ise ücretsiz internet hizmeti oldu.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarında “Uçuş Rehberim” kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sunulduğunu açıkladı.

Uygulamayla birlikte uçuş takibi, havalimanı içerisinde yön bulma, araç konumunu kaydetme ve ücretsiz internet gibi hizmetlerin tek noktadan kullanılması mümkün hale geliyor.