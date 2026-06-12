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Scientific Advances dergisinde paylaşılan çalışmada tanıtılan sistem, mevcut atmosferik su toplama yöntemlerini daha taşınabilir ve günlük kullanıma uygun bir forma taşımayı hedefliyor.

Araştırma kapsamında geliştirilen özel kumaş, bir cekete entegre edilerek giyilebilir bir su toplama çözümüne dönüştürüldü. Bu yöntemle kullanıcıların hareket halindeyken çevredeki havadan su elde etmesinin önü açılmış oldu.

Atmosferik su toplama teknolojileri uzun süredir araştırılıyor olsa da mevcut çözümlerin büyük bölümü hacimli yapıları sebebiyle sabit sistemler olarak kullanılıyor. UT Austin ekibi ise teknolojiyi doğrudan giyilebilir ürünlere uyarlayarak farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından Guihua Yu, geliştirdikleri sistemin temel amacının teknolojinin formunu yeniden düşünmek olduğunu ifade ediyor. Araştırmacılara göre kumaşın kendisinin havadan su toplayabilmesi, kişisel ve taşınabilir su erişimi açısından yeni kullanım alanlarının önünü açabilir.

ÖZEL KUMAŞ NEMİ TOPLAYIP AYRI ÜNİTELERDE BİRİKTİRİYOR

Araştırmada kullanılan tekstil, havadaki nemi sadece emen bir malzeme olarak tasarlanmadı. Bunun yerine kumaş, topladığı nemi çıkarılabilir toplama ünitelerine yönlendiren özel bir yapıyı içinde barındırıyor.

Araştırmacılar, sistemin laboratuvar ortamındaki küçük ölçekli deneylerin ötesine geçebilmesine neden olan unsurun bu taşıma mekanizması olduğunu belirtiyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Keith Johnston, nemin belirli noktalara taşınmasını sağlayan tasarım sayesinde teknolojinin giyilebilir ürünlerde uygulanabilir hale geldiğine dikkat çekiyor.

Toplanan nem daha sonra katlanabilir bir toplama modülüne aktarılıyor. Bu modül belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında, biriken su içilebilir hale getiriliyor. Böylece sistem yalnızca nem toplamakla kalmıyor, aynı zamanda elde edilen suyun kullanımını da mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, özellikle temiz su kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

Test sonuçlarına göre geliştirilen ceket, ortamın nem oranına bağlı olarak günde yaklaşık 400 ila 900 mililitre arasında içilebilir su üretebildi. Elde edilen miktar günlük su ihtiyacını tamamen karşılamasa da kısa süreli kullanım senaryolarında veya acil durumlarda destekleyici bir kaynak sağlayabiliyor. Bunun yanında sistemin performansının iklim koşullarına ve çevresel nem seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca bir ceketle sınırlı olmadığını da vurguluyor. Aynı tekstil yapısının sırt çantaları, çadırlar ve benzeri açık hava ekipmanlarına entegre edilmesi mümkün görünüyor. Bu sayede kampçılık, doğa yürüyüşleri ve ekstrem sporlar gibi faaliyetlerde kullanıcıların ek su kaynağı elde etmesi sağlanabilir. Bunun yanında afet bölgelerinde görev yapan ekipler, sağlık çalışanları veya uzak coğrafyalarda faaliyet gösteren araştırma ekipleri için de pratik kullanım senaryoları ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte teknolojinin yaygın kullanıma ulaşabilmesi için dayanıklılık, üretim maliyeti ve farklı iklim koşullarındaki verimlilik gibi konularda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Yine de geliştirilen tekstil, atmosferik su toplama sistemlerinin daha taşınabilir ve günlük yaşama uyarlanabilir hale gelmesi açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Özellikle su kaynaklarına erişimin zor olduğu durumlarda kullanılabilecek hafif ve giyilebilir çözümler, gelecekte bu alandaki araştırmaların yönünü şekillendirebilir.