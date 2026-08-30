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Kaynak: İHA

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Atik Mahallesi'nde yer alan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese hızla itfaiye ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonucunda konteynerlerde ağır hasar oluştu ve yapılar kullanılmaz duruma geldi.