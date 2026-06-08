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Olay, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Kara'nın 20 Nisan 2026 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Kara, cezaevinde bulunan bir arkadaşının serbest bırakılması vaadiyle kendisiyle iletişime geçildiğini ve bu süreçte Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Tufan Doğaner aracılığıyla toplamda 900 bin TL parasının alındığını iddia etti.

SES KAYITLARI VE WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Gerçekgündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, şikayet üzerine Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Müfettişler ve savcılık tarafından incelenen soruşturma dosyasında, müşteki Yusuf Kara ile şüpheli İsa Kaplan arasındaki telefon görüşmelerine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaları delil olarak yer aldı.

Yapılan incelemelerde, kendisini "Turan Devletleri Genel Başkanı" olarak tanıtan İsa Kaplan’ın, “Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde (İstinaf) çok güçlü tanıdıklarım var, cezaevindeki şahsı kesin olarak tahliye ettiririm” diyerek mağduru ikna ettiği belirlendi.

MUVAZZAF ASTSUBAY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, elde edilen somut deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan işlem başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatay İl Jandarma Komutanlığı personeli Astsubay Tufan Doğaner, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ "BAŞKAN" HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Dosyanın bir diğer baş şüphelisi olan ve olaydan sonra kayıplara karışan İsa Kaplan’ın yakalanması için ise yargı makamlarınca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, "Turan Devletleri Genel Başkanı" unvanını kullanan firari şüpheli İsa Kaplan'ın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.