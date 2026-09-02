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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



​Hatay’da görev yapan gazeteci Bostan Yılmaz, kendi çalışma ofisinde uğradığı fiziksel saldırı sonucu darp edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, basın camiasında büyük bir tepki ve üzüntüyle karşılandı.

​Saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Ulusal Gazeteciler Cemiyeti (UGC) Hatay Şubesi, meslektaşları Bostan Yılmaz’a yapılan çirkin saldırıyı sert bir dille kınadı.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, haberlere yönelik her türlü eleştirinin hukuki yollarla yapılması gerektiği, hiçbir gerekçenin şiddeti meşrulaştıramayacağı vurgulandı.

​UGC Hatay Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Gazeteciler; kamuoyunun haber alma hakkı için görev yapan, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşılması adına emek veren basın emekçileridir. Yapılan bir haber beğenilmeyebilir, eleştirilebilir veya hukuki yollara başvurulabilir. Ancak hiçbir gerekçe gazeteciye yönelik şiddeti haklı göstermez. Gazetecilerin görevlerini korku ve baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri, demokratik toplumun temel şartlarından biridir."

​Saldırıya uğrayan Bostan Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini ileten cemiyet yönetimi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve faillerin adalet önünde hesap vermesini talep etti. Açıklama, "Şiddetin karşısında, basın özgürlüğünün yanındayız" mesajıyla son buldu.

​Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Bizler de Yeniçağ gazetesi olarak bu saldırıyı kınıyoruz ve en kısa zamanda saldırganların adaletin karşısına çıkarılmasını bekliyoruz.