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Kaynak: İHA

Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir bahçede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek bahçe içerisinde park halinde duran 2 otomobile sirayet etti.

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese zaman kaybetmeksizin itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin etkili ve seri müdahalesi sayesinde alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde ve bahçede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve kolluk kuvvetleri, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.