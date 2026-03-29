Deneyimli teknik adam Lucescu, Romanya'nın bugünkü antrenmanı sırasında fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi kamuoyuna yansırken durumu merak konusu olmuştu.

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mircea Lucescu, “Şu an iyiyim. Ancak Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik maçın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen… Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim ve normal nefes alamadığımı fark ettim.” dedi.

KALP KRİZİ İDDİALARINI YALANLADI

Hakkında basında çıkan haberlere de açıklık getiren Rumen teknik adam, kalp krizi geçirmediğini vurgulayarak, “Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım. Sadece fibrilasyonlar (kalp ritim bozukluğu) oldu.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞADI

Bu durumu daha önce de yaşadığını belirten Lucescu, “Brescia’dayken de olmuştu. Bana şok tedavisi uygulanabileceği söylenmişti ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da yaşadım, şimdi yine oldu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım.” dedi.

“EN BÜYÜK NEDEN YEDİĞİMİZ GOL”

Açıklamalarının sonunda Türkiye maçına da değinen Lucescu, yenilen gole çok sinirlendiğini belirterek, “Türkiye maçında bazı hatalar yaptık. Özellikle gol pozisyonunda böyle davranmamalıydık. Bugün bu kadar sinirlenmemin asıl nedeni bu.” diye konuştu.

Türkiye’nin oyun gücünün maçın son bölümünde düştüğünü öne süren Lucescu, “Türkler 60-65’ten sonra tempoyu sürdüremezdi. Maçı dikkatle analiz edenler, aslında bizi şaşırtmadıklarını görür.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.