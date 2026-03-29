Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde önemli bir eşik aşıldı.
KAAN sahaya iniyor: Teslimat tarihi öne çekildi
Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’da yeni gelişme yaşandı. Hangardan çıkan uçaklar test sürecine girerken teslimat tarihi de erkene alındı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın seri üretim çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, hangardan çıkan üç uçaktan birinin statik testlerde kullanılacağını, diğer bir uçağın ise bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacağını açıkladı.
Teslimat öne çekildi
Demiroğlu, daha önce 2029 olarak planlanan ilk teslimat tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Buna göre KAAN’ın Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimatının 2028 yılında yapılması hedefleniyor.
Yerli motor ve ihracat planı
KAAN’ın yerli motor entegrasyonuyla birlikte 2032’den itibaren hem Türkiye’ye hem de Endonezya’ya teslim edilmesi planlanıyor. Proje, Türkiye’nin savunma sanayisindeki mühendislik kapasitesinin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.
ANKA-3 de yolda
Demiroğlu, ANKA-3 insansız hava aracıyla ilgili de bilgi vererek, sistemin gelişmiş hava savunmalarına yakalanmadan görev yapabilecek şekilde tasarlandığını ifade etti. ANKA-3’ün 2026 yılında Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.
Savunmada yeni dönem
Türkiye’nin savunma sanayisinde üretim gücünü artırarak ihracat odaklı bir yapıya geçtiğini belirten Demiroğlu, KAAN ve ANKA-3 projelerinin bu dönüşümün simgesi olduğunu vurguladı.