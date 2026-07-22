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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya'da sağlık ekipleri, zamanla yarışarak bir doğuma daha başarıyla imza attı. Akyazı ilçesinde doğum sancıları şiddetlenen 39 haftalık hamile kadın, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ DOĞUMU AMBULANSTA GERÇEKLEŞTİRDİ

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Doğum sancıları artan hamile kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaptıkları kontrolde doğumun başladığını belirledi. Hastaneye yetişmeden gerçekleşen doğum, sağlık personelinin ambulanstaki başarılı müdahalesiyle sorunsuz şekilde tamamlandı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansta dünyaya gelen kız bebeğin ve annenin ilk sağlık kontrolleri olay yerinde yapıldı.

Daha sonra anne ile bebeği Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ikili, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Kadın Doğum Kliniği'ne sevk edildi.

Yetkililer, hem annenin hem de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.