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Kaynak: DHA

Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yanında bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Nöroloji Yatan Hasta Servisi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve araç sahipleri, yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

12 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle serviste bulunan 12 hasta ile hastane personeli tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.