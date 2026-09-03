Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yangın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alev topuna dönen otomobil korkulu anlara sebep olurken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.