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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Hastane ziyaretinin ardından evlerine dönmekte olan Akkuş Ormancık Mahallesi sakinlerini taşıyan otomobil, Gökçebayır Tifidüzü mevkisinde kaza yaptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

DİŞ AĞRISI İÇİN GİTMİŞTİ, DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre, Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nin cami imamı olan İsa Gül, şiddetli diş ağrısı şikayeti nedeniyle komşu ilçe Tokat’ın Niksar Devlet Hastanesi’ne gitti.

Hastanedeki tedavisinin ardından Akkuş'a geri dönmek üzere yola çıkan İsa Gül'ün idaresindeki araç, Akkuş Gökçebayır Tifidüzü mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araçta 4 Kişi BulunuyorduKorku dolu anların yaşandığı kaza esnasında araç içerisinde sürücü İmam İsa Gül, eşi Meryem Gül ile yanlarında bulunan Emin Işık ve eşi seyahat ediyordu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Yol kenarına savrulan ve büyük hasar alan lüks araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralananın olmaması hem kazazedelere hem de mahalle halkına derin bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.