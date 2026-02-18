Sivas Madımak'ta yakılarak katledilen Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Gültekin'in ölüm haberini DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, duyurdu. Yeter Gültekin'in Köln'de defnedileceği öğrenildi.
'KATLİAMIN UNUTULMAMASI İÇİN MÜCADELE ETTİ'
DEM Partili Fırat, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hasret Gültekin’in eşi sevgili Yeter Gültekin’in Hakk’a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren canımız Hasret Gültekin’in ardından, sevgili Yeter Gültekin yalnızca bir eşin yasını tutmadı; aynı zamanda hakikat ve adalet mücadelesi verdi. 33 yıl boyunca adalet talebinden bir an olsun geri durmadı.
Katliamın unutulmaması, insanlık suçu olarak tanınması ve sorumluların hesap vermesi için yılmadan mücadele etti. Sevgili Yeter Gültekin’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Devri daim olsun, mekânı pak olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."