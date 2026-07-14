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Kaynak: İHA

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yer alan Akbelen köyünün Harmanaltı mevkisinde, tarım arazisinde ekin hasadı gerçekleştirilirken saman balyalama makinesinde teknik bir aksaklık sebebiyle yangın başladı. Cihazdan yayılan alevler, kısa süre içerisinde çevredeki kuru ekinlerin yer aldığı araziye yayıldı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Görevlilerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevlerin yakınlardaki diğer tarım alanlarına ve ormanlık bölgeye sıçraması engellendi.

Kısa sürede tamamen söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu meydana gelmezken, ekili arazi ile saman balyalarında kısmi oranda maddi hasar oluştu.