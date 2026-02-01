Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, hakkında gündeme gelen iddialar ve yürütülen soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, kendisine gösterilen ilgi, destek ve mesajlar için teşekkür ederek kamuoyuna net mesajlar verdi.

Hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını, sigara dahi içmediğini vurgulayan Kaya, bu tür ortamlarla hiçbir bağının olmadığını ifade etti. Adli tıp test sonuçlarının negatif çıkacağından emin olduğunu belirten Kaya, bu sürecin masumiyetini açık şekilde ortaya koyacağını söyledi.

Hasan Can Kaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum"

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

11 ünlü isim ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.