Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lookman'ı Atletico Madrid'e kaptırdı. Yaşanan bu gelişme sonrası sarı-lacivertli ekip, rotasını hızlıca alternatif isimlere çevirdi.
Fenerbahçe’den Lookman’ı unutturacak transfer atağı: Sadettin Saran bu sefer uçağı İtalya’dan kaldıracak
Kış transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Son olarak Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'e kaptıran sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle geldi. Kanarya, Milan’ın yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.Derleyen: Furkan Çelik
Sarı-lacivertli yönetim, Lookman yerine Milan’ın yıldız ismi gelen Christopher Nkunku için kolları sıvadı. Yıldız isim daha öncede Fenerbahçe ile anılmıştı.
LOOKMAN YERİNE NKUNKU!
Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun kulübü Milan'a yeni ve geliştirilmiş bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia etti.
Nkunku'nun çok yönlü yapısı ve tecrübesinden dolayı Fenerbahçe’ye büyük katkı vereceği ifade edildi.
Çıkan iddialara göre, iki kulüp arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Milan'ın bonservis beklentisinin düşmesi halinde anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği ifade ediliyor.
Anlaşma sağlanması durumunda Nkunku'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.