Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor

Kasımpaşa Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile anlaşma sağladı. Eyüp Aydın, İstanbul’a geldi ve kulübüne resmi teklif yapıldı. Galatasaray'dan cevap bekleniyor.