Anasayfa Spor Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor

Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun ekibi Galatasaray'dan bir ismi daha kadrosuna katıyor...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 1

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.

1 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 2

Kasımpaşa Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile anlaşma sağladı. Eyüp Aydın, İstanbul’a geldi ve kulübüne resmi teklif yapıldı. Galatasaray'dan cevap bekleniyor.

2 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 3

Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın, takımıyla olan kiralık sözleşmesi feshedilecek.

3 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 4

İşte Kasımpaşa'nın devre arasında öne çıkan transferleri...

4 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 5

Kerem Demirbay

5 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 6

İrfan Can Kahveci

6 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 7

Cenk Tosun

7 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 8

Becao

8 9
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor - Resim: 9

Eyüp Aydın Samsunspor Performansı

Bu sezon Samsunspor formasıyla 6 maça çıkan Eyüp Aydın, toplamda 328 dakika sahada kaldı...

9 9
