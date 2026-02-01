Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.
Kasımpaşa transferde gaza bastı: Galatasaray'dan bir isim daha geliyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun ekibi Galatasaray'dan bir ismi daha kadrosuna katıyor...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kasımpaşa Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile anlaşma sağladı. Eyüp Aydın, İstanbul’a geldi ve kulübüne resmi teklif yapıldı. Galatasaray'dan cevap bekleniyor.
Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın, takımıyla olan kiralık sözleşmesi feshedilecek.
İşte Kasımpaşa'nın devre arasında öne çıkan transferleri...
Kerem Demirbay
İrfan Can Kahveci
Cenk Tosun
Becao
Eyüp Aydın Samsunspor Performansı
Bu sezon Samsunspor formasıyla 6 maça çıkan Eyüp Aydın, toplamda 328 dakika sahada kaldı...
