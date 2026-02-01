İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumartesi günü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 ünlü isim ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte serbest bırakılan isimler:

1-Hasan Can Kaya

2- Yusuf Aktaş (Reymnen)

3- Emirhan Çakal (Çakal)

4- Mazlum Aktürk

5- Mert Eren Bülbül

6- Sıla Dündar

7- Döndü Şahin

8- Burak Güngör

9- Ahmet Can Dündar

10- Berkcan Güven

11- Fırat Yayla

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.