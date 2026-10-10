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Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard'da dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Küresel sağlık sistemleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanlığı görevine getirildi.

HARVARD'IN EĞİTİM PROGRAMLARINI YÖNETECEK

Yeni görevinde Atun, okulun diploma programları ile diploma dışı eğitim faaliyetlerinin stratejik ve operasyonel yönetimini üstlenecek. Yönetici eğitimleri, mesleki gelişim programları, kısa süreli kurslar, mikro sertifikalar ve yaz programlarını kapsayan Advanced Learning Academy'nin yönetimini de sürdürecek.

Atun'un sorumlulukları arasında mevcut eğitim programlarını değerlendirmek ve gelecek yıllara yönelik yeni bir eğitim stratejisi oluşturmak da bulunuyor.

Harvard'ın açıklamasına göre Atun, yeni teknolojilerden ve yapay zekâdan yararlanan eğitim modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek. Bu modellerin tasarlanması, denenmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra üniversite içinde ve dışında yeni stratejik iş birlikleri kurulması için de çalışmalar yürütecek.

PROF. DR. RIFAT ATUN KİMDİR?

Sağlık sistemleri, küresel sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi alanlarında uzmanlaşan Atun, tıp eğitimini Londra Üniversitesinde aldı, Imperial College London’da işletme yüksek lisansı yaptı. Akademik kariyerinde Imperial College London ve Harvard Üniversitesinde önemli görevler üstlendi.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20’ye sağlık politikaları konusunda danışmanlık yapan Atun, 2008–2012 yıllarında AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu’nun üst yönetim ekibinde görev aldı.

Uluslararası bilimsel dergilerde 500’ün üzerinde yayını bulunan Atun’un araştırmaları Nature, The Lancet ve The BMJ gibi yayınlarda yer aldı. Ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.