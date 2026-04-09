Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

2019 yılından bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 246 maça çıktı ve 33 gol kaydetti.