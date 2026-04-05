Süper Lig’de dün oynanan Kasımpaşa-Kayserispor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydeden kaleci Andreas Gianniotis, lig tarihinde gol atan 10. kaleci olarak kayıtlara geçti.

Genellikle savunmadaki performanslarıyla öne çıkan kaleciler, yaptıkları kritik kurtarışların yanı sıra hatalarıyla da gündeme gelir. Maçın son anlarında gol arayan ekiplerde teknik heyetin kararıyla ileri çıkan kaleciler, zaman zaman skor katkısı da sağlayabiliyor.

Dünya futbolunda golcü kimlikleriyle bilinen kaleciler arasında Brezilyalı Rogerio Ceni ile Paraguaylı Jose Luis Chilavert, attıkları gollerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Süper Lig’de ise son olarak Kasımpaşa forması giyen Yunan kaleci Andreas Gianniotis, kaleden kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşmasıyla ligde kalecilerin attığı 30. gole imza attı.

Kaleciler arasında genellikle penaltı golleri öne çıkarken, Sivasspor’un eski kalecisi Michael Petkovic de 2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü’ne karşı kendi sahasından yaptığı vuruşla gol bulmuştu.

Lig tarihinde kaleciler arasında ilk gol, 19 Nisan 1959’da İzmirspor kalecisi Seyfi Talay tarafından Altay karşısında penaltıdan kaydedildi.

Kayserispor ve Bursaspor formaları giyen Dimitar Ivanov Ivankov, attığı 12 golle Süper Lig tarihinin en golcü kalecisi konumunda bulunuyor.

Ivankov’u 7 golle Metin Akçevre, 3 golle Seyfi Talay, 2 golle Fernando Muslera ve birer golle Andreas Gianniotis, Eser Kardeşler, Fikret Aldinç, Ivan Ganchev, Michael Petkovic ve Zoran Simovic takip ediyor.