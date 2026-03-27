Muş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın, merkezde babasına ait kullanılmayan bir binada saklandığı tespit edildi.

İhbar ve teknik çalışmalar sonucunda adrese giden ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı.

Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkarak kaçmaya çalışan şüpheli, sokak arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.