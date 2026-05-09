Atlas Okyanusu'nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgınına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Salgın sebebiyle şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, bazı yolcuların da virüsle enfekte olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

'HERKES ÖLEN ADAMIN KARISINA SARILIYORDU'

Geziye katılan YouTuber Ruhi Çenet, yaşananları İngiliz basınına anlattı. Çenet, 12 Nisan’da gemi kaptanının 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun hayatını kaybettiğini duyurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"12 Nisan’da gemi kaptanı, gemide 70 yaşında Hollandalı bir adamın öldüğünü duyurdu. Çok trajik bir olay olduğunu ancak ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını söyledi. Şimdi bunun doğru olmadığını biliyoruz. Herkes ölen adamın karısına sarılıp onu teselli etmeye çalışıyordu. İnsanlar sadece eşini kaybettiği için ona destek olmak istiyordu. Çok iyi ve nazik bir insandı ama belki de insanların ona bu kadar yakın olması doğru değildi."

'VİRÜSTEN KİMSENİN HABERİ YOKTU'

Çenet, ölüm haberinin ardından gemide hayatın normal şekilde devam ettiğini söyledi. Açık büfe yemek servisleri, grup etkinlikleri, konferanslar ve toplantıların sürdüğünü belirten Çenet, yolcuların durumun ciddiyetinden haberdar edilmediğini ifade etti.

Çenet, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Haberi duyunca herkes üzüldü ama normal hayatımıza devam ettik. Birlikte oturup sohbet ediyorduk. Yemekler birlikte yeniyor, açık büfeye gidiliyordu. Yolcular arasında virüsün yayılıyor olabileceğinden kimsenin haberi yoktu.

Grup etkinlikleri devam etti. Yıldız gözlemleri, egzersiz dersleri, kuş fotoğrafçılığı etkinlikleri, konferanslar ve günlük toplantılar sürdü. İnsanlar sürekli birbirine çok yakın oturuyordu. Sonradan düşününce, virüs ihtimali varken bu kadar yakın temas oldukça korkutucu geliyor."

Ruhi Çenet, gemiden inerken eşini kaybeden kadının yürümekte zorlandığını fark ettiğini de anlattı. Kadının Johannesburg’da hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

'12 GÜN BOYUNCA CİDDİ BİR ÖNLEM ALINMADI'

Gemide yeterli önlem alınmadığını savunan Çenet, şu ifadeleri kullandı:

"El dezenfektanları vardı ama insanlar maske takmıyordu. Gemide sadece bir doktor vardı ve sürekli meşguldü çünkü birçok kişi kendini iyi hissetmiyordu. İlk başta bunun deniz tutması olduğu düşünüldü.

Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. İkinci ölümden sonra gemide bir virüs olduğu daha net anlaşılmaya başlandı ama o noktada artık çok geçti. Bize yeterince bilgi verilmedi ve yaklaşık 12 gün boyunca ciddi bir önlem alınmadı."

'ADADA YAŞAYAN İNSANLARI RİSKE ATMIŞ OLABİLİRİZ'

Çenet ayrıca, geminin uğradığı izole bölgelerde yaşayan topluluklar için de endişe duyduğunu dile getirdi.

"13-14 Nisan tarihlerinde Tristan da Cunha’ya gittik ve karaya çıktık" diyen Çenet, "İnsanlar farkında olmadan virüsü taşıyor olabilirlerdi. Adada yaşayan insanları riske atmış olabiliriz. Bu düşünce beni en çok üzen şeylerden biri" ifadelerini kullandı.