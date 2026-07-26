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Eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın oğlu Cihan Yerlikaya, şampiyonada Haydarpaşa Spor Kulübü adına mindere çıktı. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine mağlup olan genç sporcunun müsabakası, salondaki tansiyonu bir anda yükseltti.

TRİBÜNDEN SAHAYA İNDİ, HAKEMİ DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Oğlunun yenilgisinde hakemlerin hatalı kararlar verdiğini iddia eden Hamza Yerlikaya, öfkesine hakim olamayarak tribünlerden sahaya atladı. Doğrudan mindere yönelen Yerlikaya'nın, karşılaşmanın hakemine yönelik sert tepki gösterdiği ve hakemi kolundan tutarak salondan dışarı çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü.

SİNKAFLI İFADELER VE TEHDİT İDDİASI

Öfkesi uzun süre dinmeyen Yerlikaya'nın arbede esnasında hakemlere sinkaflı ifadeler kullandığı ve tehditkar tavırlar sergilediği iddiaları salonda şaşkınlık yarattı. Dakikalarca süren bu gergin anlara tribünlerdeki diğer izleyiciler de tepki gösterdi.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya’nın hakemlere yönelik müdahalesi, çevrede bulunan vatandaşlar ile görevlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılabildi. Şampiyonanın önüne geçen olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı