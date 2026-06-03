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Kocaeli’nin Darıca ilçesi, öğle saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Bir apartman dairesinde çıkan yangın, içerideki anne ve çocukları nedeniyle yürekleri ağza getirdi.

ALEVLERİ GÖREN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Olay, saat 14.15 sıralarında Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri ve sokağı kaplayan dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYEDEN YANGIN MERDİVENİYLE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan dairede, hamile anne Elif Ç. ile 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu mahsur kaldı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, içeridekileri kurtarmak için hemen harekete geçti. Ekipler, yangın merdivenini dairenin pencerelerine uzatarak duman altındaki hamile anneyi ve iki küçük çocuğunu güvenli bir şekilde aşağıya indirmeyi başardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yoğun dumandan etkilenen Elif Ç. ve çocuklarına ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve çocukları tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, anne Elif Ç. ile çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürülen yangının ardından dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.