Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" bünyesindeki görüşmelerin ardından Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Anlaşmaya göre, Hamas ve diğer grupların silahsızlanma süreci tamamlandıkça İsrail güçlerinin de kademeli olarak Gazze’den çekileceği ifade edildi. Trump, bu barış anlaşmasının güvence altına alınmasına katkı sağlayan arabuluculuk çabaları nedeniyle Mısır, Katar ve Türkiye’ye teşekkür etti.

“SİLAHSIZLANMA TAMAMLANINCA İSRAİL GERİ ÇEKİLECEK”

Yaptığı açıklamada, “Bugün Barış Kurulu, Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı” diyen Trump, “Bu, kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adımdır. Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın iş birliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yönünde kritik bir adımdır.” İfadelerini kullandı.

Trump, sözlerinin devamında “Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasının sorumluluğunu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır” ifadelerine yer verdi.

“GAZZE YENİ BİR FİLİSTİN HÜKÜMETİNDE OLACAK”

“Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hâlâ yapılması gereken çok iş var. Arabuluculara — Mısır, Katar ve Türkiye'ye — önemli çabaları için ve özellikle yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla bu tarihi atılımı mümkün kılan harika ekibime teşekkür etmek istiyorum.” İfadelerini kullanan Trump, “Bu anlaşma kapsamında Gazze, nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin yönetiminde olacaktır. Herkesin asla başarılamaz dediği bu muazzam gelişme dolayısıyla herkesi tebrik ederim!” açıklamasını yaptı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Razi Hamad, Trump’ın açıklamalarına ilişkin Hamas’ın silahsızlanmasının, İsrail’in Gazze Şeridi’nden kademeli olarak çekilmesine ve İsrail destekli milis güçlerinin lağvedilmesine bağlı olduğunu bildirdi.

"İsrail’in de taahhütlerini yerine getireceğinden emin olmadıkça tek bir adım bile atmayacağız" ifadelerini kullanan Hamad, silahların ancak ateşkesin ilk aşamasındaki taahhütlerin yerine getirilmesinden sonra ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin göreve başlamasından sonra bırakılacağını söyledi.

Gazze Barış Kurulu’ndan bir yetkili ise, İsrail’in ilk aşamada Gazze’deki Sarı Hat’a kadar çekileceğini belirterek, tam çekilmenin ancak Gazze’deki tüm bölgelerin askerden arındırılmasından sonra gerçekleşeceğini ifade etti.



