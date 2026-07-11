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Son dönemde, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu kez de sızdırılan bir ifade krizinin merkezinde yer alıyor. "Uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’in ifadesinde ünlü sanatçının uyuşturucu kullandığını öne sürmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gündeme düşen bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaparak hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

On beş gündür hakkında yazılıp çizilenlere cevap vermediğini belirten Levent, uyuşturucu karşıtı projelerini örnek gösterdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbap'ta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. UYUŞMAYALIM projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar, o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu tweeti yazdım."