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Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandığı bildirilmişti. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, ünlü sanatçıya iki ayrı çek için toplamda yaklaşık 70 milyon TL adli para cezası verirken, çek hesabı açmasını da yasakladığı bilgisi edinilmişti.

Konuya ilişkin olarak Haluk Levent tarafından açıklama yapıldı. Levent sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar medyada çıkan haberler eksikleri olsa da doğrudur" dedi.

Levent yaptığı paylaşımda, "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle açılan davada mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, ayrıca ünlü sanatçıya çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağı getirmişti.