Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in adının geçtiğimiz günlerde yeniden bir mali krizle anılması, kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karşılıksız çek davası nedeniyle 70 milyon liralık adli para cezasına çarptırılan Levent, "25 yıl sonra tekrar çek konusuyla gündeme geldim, beni bağışlayın" açıklaması yapsa da bu durum, geçmişteki mali krizlerini ve kumar alışkanlığına dair iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan bu son gelişme, gözlerin bir kez daha Ahbap Derneği’nin kontrol ettiği devasa bütçelere çevrilmesine neden oldu.

FATİH ALTAYLI’DAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI: "158 MİLYON DOLARIN HESABINI KURUŞ KURUŞ VERİN"

Yaşanan mali tartışmaların ardından ünlü gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde halkın Kızılay'a olan güven kaybı nedeniyle yardımlarını Ahbap’a yönlendirdiğini hatırlatan Altaylı, toplanan paranın büyüklüğüne dikkat çekti.

Altaylı, o dönem toplanan paranın o günün kuruyla 158 milyon dolar, yani bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL (Kur Korumalı Mevduat hesaplamalarıyla çok daha fazlası) ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir. Ahbap'ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi, hesap dökümü yok."

Altaylı ayrıca, bu denli büyük bir halk desteği alan kurumun sadece kamu denetimiyle kalmayıp, bağımsız uluslararası denetim raporlarını da internet sitesinde sürekli açık tutması gerektiğini vurguladı.

HALUK LEVENT’TEN YANIT: "SÖZÜM SÖZ, CANLI YAYINDA HESAP VERECEĞİM"

Fatih Altaylı'nın bu sert ve net çağrısı üzerine Haluk Levent’ten gecikmeden bir yanıt geldi. Altaylı'ya özel bir mesaj göndererek durumu kabul eden Levent, şeffaflık sözünü yineledi. Altaylı'nın köşesine taşıdığı o yanıtta Levent şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Abim, sana çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok haklısın. 10 ay kadar önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Yakında başlayacak denetim sonrası canlı yayında tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sana sözüm söz. Bu mesaj burada kalsın. Bu konudaki hassasiyetin ve duyarlılığın için sana minnettarım.”



Altaylı ise bu kibar ve sorumlu yanıt için teşekkür ederken, tüm mali tabloların sürekli açık olmasının diğer kurumlara da iyi bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

ATİLLA TAŞ’IN PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI: "İŞİN İÇİNDE PARA OLMAYINCA..."

Tartışmalar sürerken, Haluk Levent’e yönelik bir diğer sert eleştiri dalgası da sosyal medyada şarkıcı Atilla Taş’tan geldi. Taş, toplumsal olaylar karşısında sessiz kaldığını iddia ettiği Haluk Levent’i hedef alan iki çarpıcı tweet paylaştı.

Levent'in her popüler iyilik hareketine hızlıca dahil olduğunu ancak riskli toplumsal meselelerde geri durduğunu öne süren Atilla Taş, paylaşımlarında sert ifadelere yer verdi. Taş, sosyal medyada geniş yankı uyandıran tweetlerinde, "Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır; çünkü işin içinde para yok!" diyerek ünlü sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Gözler şimdi, karşılıksız çek cezasıyla sarsılan ve toplumsal baskının merkezinde kalan Haluk Levent'in, bağımsız denetim süreci sonrasında söz verdiği o canlı yayında yapacağı büyük hesap verişe çevrildi.