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Kaynak: Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün okunacak cuma hutbesinde komedyen Deniz Göktaş'a atıfta bulunuldu.

Hutbede, "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Etrafımızı çepeçevre saran bu tehditler karşısında çaresiz değiliz. Çare; akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti, en güzel şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır." denildi.

İşte o hutbe: