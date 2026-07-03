OLAYLAR

1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İmparatorluğu'na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

1250 - Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.

1439 - Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması başladı.

1462 - Midilli, Osmanlılar tarafından alındı.

1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. Bu gazete hâlen çıkmaktadır.

1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.

1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.

1905 - Rusya'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.

1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.

1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.

1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askerî görevlendirildi. Türk askerî birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.

1939 - Denizbank'ın işlerini Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü üstlendi.

1939 - Orman Koruma Kıtaları'nın görevlerine ait nizamname çıktı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Minsk, Sovyet Birlikleri'nce Nazilerden geri alındı.

1969 - Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

1970 - Birleşik Krallık'a ait bir yolcu uçağı, İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü: 113 kişi öldü.

1976 - İsrail komandoları düzenledikleri operasyonla, kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardılar.

1988 - İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

1988 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin açtığı ateş sonucu Iran Air'e ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerinde düştü: 290 kişi öldü.

1991 - Çeçenistan Cumhuriyeti ilan edildi.

1994 - Teksas'ta trafik tarihinde en ölümcül gün: Çeşitli kazalarda 46 kişi öldü.

2001 - Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı, İrkutsk-Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü: 145 kişi öldü.

2004 - Bangkok'ta metro sistemi devreye girdi.

2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasası yürürlüğe girdi.

2006 - 2004 XP14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 km yakınından geçti.

2011 - Türk futbolu şike davası başladı.

2013 - Mısır'da darbe: Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.

DOĞUMLAR

321 - I. Valentinianus, 364 yılından ölümüne kadar Roma İmparatoru (ö. 375)

1423 - XI. Louis, Fransa Kralı (ö. 1483)

1442 - Go-Tsuchimikado, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 103. imparatoru (ö. 1500)

1534 - Myeongjong, Joseon Krallığı'nın 13. kralı (ö. 1567)

1823 - Ahmed Vefik Paşa, Osmanlı devlet adamı, diplomat, çevirmen ve oyun yazarı (ö. 1891)

1852 - Theodore Robinson, Amerikalı ressam (ö. 1896)

1854 - Leoš Janáček, Çek besteci (ö. 1928)

1860 - Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı yazar, kadın hareketi öncüsü ve feminist teorisyen (ö. 1935)

1875 - Fehime Sultan, Osmanlı Sultanı V. Murad'ın kızı (ö. 1929)

1883 - Franz Kafka, Alman yazar (ö. 1924)

1904 - Lauri Virtanen, Finlandiyalı atlet (ö. 1982)

1906 - George Sanders, İngiliz aktör (ö. 1972)

1926 - Pierre Drai, Fransız hakim (ö. 2013)

1927 - Ken Russell, İngiliz film yönetmeni (ö. 2011)

1928 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (ö. 2008)

1930 - Antonio Cubillo, İspanyol avukat, politikacı ve aktivist (ö. 2012)

1940 - Oya Baydar, Türk yazar, gazeteci ve sosyolog

1941 - Liamin Zerval, Cezayirli siyasetçi ve 6. Cezayir cumhurbaşkanı (ö. 2026)

1944 - Emilio Echevarría, Meksikalı oyuncu (ö. 2025)

1946 - Leszek Miller, Polonyalı solcu siyasetçi

1947 - Adrian Bird, İngiliz profesör

1949 - Elizabeth Edwards, Amerikalı politikacı, aktivist ve yazar (ö.2010)

1949 - Viktor Kolotov, Ukrayna asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2000)

1951 - Jean-Claude Duvalier, Haitili diktatör; bürokrat ve siyasetçi (ö. 2014)

1952 - Laura Branigan, Amerikalı şarkıcı (ö. 2004)

1957 - Poly Styrene, İngiliz şarkıcı (ö. 2011)

1959 - Kader Arif, Fransız sosyalist siyasetçi

1962 - Abdulkadir Yüksel, Türk eczacı ve siyasetçi (ö. 2017)

1962 - Hunter Tylo, Amerikalı oyuncu

1962 - Tom Cruise, Amerikalı oyuncu ve Altın Küre ödülü sahibi

1963 - Tracey Emin, Çingene ve Kıbrıs Türkü kökenli Britanyalı ressam

1964 - Yeardley Smith, Emmy Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu, yazar, ressam ve seslendirme sanatçısı

1968 - Ramush Haradinaj, Arnavut kökenli Kosovalı siyasetçi

1969 - Gedeon Burkhard, Alman oyuncu

1969 - Shawnee Smith, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1970 - Aşkın Nur Yengi, Türk şarkıcı

1971 - Julian Assange, Avustralyalı bilgisayar programcısı ve Wikileaks adlı internet sitesinin editörü ve basın sözcüsü

1971 - Benedict Wong, İngiliz aktör

1973 - Jorge Andrés Boero, Arjantinli motosiklet yarışçısı (ö. 2012)

1973 - Patrick Wilson, Amerikalı sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı

1974 - Stephan Luca, Alman oyuncu

1976 - Hilal Cebeci, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu

1979 - Ludivine Sagnier, Fransız oyuncu ve manken

1980 - Olivia Munn, Amerikalı oyuncu ve model

1984 - Leyla Aliyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı

1984 - Corey Sevier, Kanadalı oyuncu

1986 - Oscar Ustari, Arjantinli futbolcu

1986 - Oriol Riera Magem, İspanyol futbolcu

1987 - Mariano Trípodi, Arjantinli futbolcu

1987 - Sebastian Vettel, Alman Formula 1 pilotu

1988 - Winston Wiremu Reid, Danimarkalı-Yeni Zelandalı futbolcu

1988 - James Troisi, Avustralyalı orta saha futbolcusu

1990 - Lucas Mendes, Brezilyalı futbolcudur

1991 - Anastasia Pavlyuchenkova, Rus tenisçi

1993 - Kerem Demirbay, Türk asıllı Alman millî futbolcu

1994 - Ben Winchell, Amerikalı film ve dizi yönetmeni

1998 - Berkay Bayraktar, Türk millî voleybolcu

ÖLÜMLER

MÖ 362 - Epaminondos, Thebaili general (d. MÖ 418)

MÖ 187 - III. Antiohos, Seleukos İmparatorluğu'nun 6. Hükümdarı (d. y. MÖ 241)

683 - II. Leo, 17 Ağustos 682'den 28 Haziran 683 tarihine kadar Papa (d. 611)

1503 - Pierre d'Aubusson, Rodos Şövalyelerinin liderlerinden (d. 1423)

1642 - Marie de 'Medici, Fransa Kralı IV. Henri'nin ikinci eşi (d. 1575)

1863 - Thaóyate Dúta, Dakota Siyularından Bdewákhathuŋwaŋ boyunun reisi (d. 1810)

1881 - Hoca Tahsin Efendi, Osmanlı bilim insanı ve düşünür (d. 1811)

1904 - Theodor Herzl, Avusturyalı gazeteci ve Siyonizmin kurucusu (d. 1860)

1918 - V. Mehmet, Osmanlı'nın 35. Padişahı (d. 1844)

1934 - Henry (Mecklenburg-Schwerin dükü), Hollanda Kraliçesi Wilhelmina'nın eşi olarak Hollanda konsort prensi (d. 1876)

1935 - André Citroën, Fransız mühendis ve sanayici (Fransız otomobil endüstrisi öncülerinden) (d. 1878)

1941 - Kâzım Dirik, Türk asker ve siyasetçi (d. 1880)

1946 - Muzaffer Tayyip Uslu, Türk şair (d. 1922)

1951 - Tadeusz Borowski, Polonyalı şair ve yazar (d. 1922)

1969 - Brian Jones, İngiliz rock müzisyeni ve Rolling Stones grubu kurucularından (d. 1942)

1971 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı ve The Doors grubunun solisti (d. 1943)

2000 - Kemal Sunal, Türk sinema oyuncusu (d. 1944)

2004 - Andriyan Nikolayev, Çuvaş kökenli Sovyet kozmonotu (d. 1929)

2010 - Gepy & Gepy, İtalyan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve aranjör (d. 1943)

2012 - Andy Griffith, Amerikalı oyuncu, yapımcı, yönetmen, yazar, müzisyen, şarkıcı ve eğitimci (d. 1926)

2013 - Radu Vasile, Rumen politikacı, tarihçi ve şair (d. 1942)

2015 - Amanda Peterson, Amerikalı oyuncu (d. 1971)

2015 - Jacques Sernas, Litvanya doğumlu Fransız oyunucu (d. 1925)

2015 - Cem Aziz Çakmak, Türk asker (d. 1963)

2016 - Noel Neill, Amerikalı dizi, sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1920)

2017 - Spencer Johnson, Amerikalı yazar (d. 1938)

2017 - Joseph Robinson, İngiliz oyuncu ve dublör (d. 1927)

2017 - Rudy Rotta, İtalyan blues müzisyeni ve gitaristi (d. 1950)

2017 - Solvi Stubing, Alman oyuncu (d. 1941)

2017 - Paolo Villaggio, İtalyan oyuncu, seslendirme sanatçısı, yazar, yönetmen ve komedyen (d. 1932)

2018 - Takahiro Satō, Japon manga sanatçısı ve yazar (d. 1977)

2019 - Sudarshan Agarwal, Hint siyasetçi (d. 1931)

2019 - Perro Aguayo, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1946)

2019 - Koldo Aguirre, İspanyol eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1939)

2019 - Basant Kumar Birla, Hint hayırsever, iş insanı (d. 1921)

2019 - Arte Johnson, Amerikalı komedyen, dublaj sanatçısı ve oyuncu (d. 1929)

2019 - Küçük İskender, Türk şair, eleştirmen ve oyuncu (d. 1964)

2020 - Ejike Obumneme Aghanya, Nijeryalı rütbeli asker ve elektrik mühendisi (d. 1932)

2020 - Earl Cameron, Bermuda doğumlu İngiliz aktör (d. 1917)

2020 - Scott Erskine, Amerikalı seri katil (d. 1962)

2021 - John Siffy Mirin, Papua doğumlu Endonezyalı siyasetçi (d. 1978)

2021 - Rachmawati Sukarnoputri, Endonezyalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1950)

2022 - Leonard Casey, eski İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1931)

2022 - Robert Floyd Curl, Jr., Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1933)

2022 - Barry Ronge, Güney Afrikalı gazeteci, yazar, yayıncı, film eleştirmeni ve öykücü (d. 1947)

2022 - Sergey Sosnovski, Sovyet-Rus aktör (d. 1955)

2025 - Michael Madsen, Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen, yazar, şair ve fotoğrafçı (d. 1957)

2025 - Diogo Jota, Portekizli futbolcu (d. 1996)

2025 - André Silva, Portekizli futbolcu (d. 2000)

2025 - Klara Koluçova, Çek dağcı (d. 1978)

2025 - Ahmet Melik, Türk avukat ve siyasetçi (d. 1945)