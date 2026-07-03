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Kaynak: Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde meydana gelen bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Öğrenci platformu Boğaziçi’nin Sesi hesabından paylaşılan görüntülerde, mezun bir öğrencinin tören sırasında “paraşüt akademisyen” olarak nitelendirilen Öğretim Üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemediği, bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandığı görüldü.

Başaran’ın öğrencinin diplomasını vermek istememesi üzerine fiziksel arbede yaşandı. Başaran’ın öğrencinin cübbesinden tutarak onu döndürmeye çalıştığı, ardından kısa süreli bir itişme-kakışma yaşandığı görüldü.

'ARKADAŞIMIZIN YANINDAYIZ'

Boğaziçi’nin Sesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi.

Platformun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt (dışardan atanan) Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti.”



