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Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve toplamda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şirkete ise kayyum atandı. O şirketlerden birindeki ortak 7 ay önce dahil olmuştu. “En genç menajer” denilen bu kişi Haluk Levent’in kardeşi Berkan Acil’in eşinin akrabasıydı. YENİÇAĞ o ismin Berkant Acil ile 17 yıl önceki fotoğrafına ulaştı.



Kahramanmaraş depremlerinde gündeme gelen Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Haluk Levent’in alınmasının ardından dalga dalga operasyonlar yapıldı. Ahbap soruşturmasında toplamda 42 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde milyonlarca liralık bağışlar, borç paralar kamuoyunu sarstı.

Haluk Levent Ahbap derneğini borçlanırken kullandığını itiraf ederken bir yandan da depremde toplanan paraların nerelere harcandığı kamuoyunun gündeminde… Bunun için de bilirkişiler ayrıca inceleme yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para" ve "dernekler kanununa muhalefet" suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de tutuklandı.

Operasyon kapsamında 4 şirkete ise kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketlerin; İstanbul merkezli Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik ve Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon adlı kuruluşlar olduğu belirtildi.

O şirketlerden birindeki ortak 7 ay önce dahil olmuştu. “En genç menajer” denilen bu kişi Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in eşinin akrabasıydı. YENİÇAĞ o ismin Berkant Acil ile 17 yıl önceki fotoğrafına ulaştı.

Kayyum atanan Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin en genç üyesi Batuhan Coşkundeniz’di.

Batuhan Coşkundeniz için “En genç menajer” tabiri de kullanılıyordu.

Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Batuhan Coşkundeniz için savcılık tutuklama değil de adli kontrol uygulanmasını istemişti.

Peki, Batuhan Coşkundeniz şirketin sitesindeki “operasyon” görevlendirmesinin dışında bir sorumluluğa sahip miydi?

Kayyum atanan Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin ticaret sicil belgelerine göre, Batuhan Coşkundeniz yaklaşık 7 ay önce bu şirkete pay sahibi olarak girdi.

Şirketin 9 Ocak 2026 tarihli belgesinde “Pay Devri” gerçekleştirildiği ve buna göre Gözde Aktı ve Alev Tohumcu’nun yerine Batuhan Coşkundeniz’in “pay sahibi” olarak yer aldığı görüldü.

Batuhan Coşkundeniz aynı zamanda Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil ile akrabaydı.

Coşkundeniz 2022 yılında Berkant Acil’in doğum gününü kutlamış ve 2009 ile güncel bir fotoğrafı kolaj yapmıştı. Bu fotoğrafa Berkant Acil’in eşi ise “teyzenin canısı” yorumuyla yakınlığı vurgulamıştı.

Batuhan Coşkundeniz’in bu paylaşımına “Her gün senden bir şeyler daha öğreniyoruz ve daha öğreneceğimiz çok şey var iyi ki varsın iyi ki doğdun büyük usta” mesajını eklemiş olması dikkat çekti.