Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi olan sanatçı Haluk Levent, 22 Mayıs tarihinde taburcu olmuştu.

HALUK LEVENT KONSER SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Tokat’taki bir programda sahneye çıkan Haluk Levent, sahnedeyken yeniden rahatsızlandı. Şarkısını yarıda kesen Levent, seyircilere seslenerek “Özür dilerim, yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Biraz nefes almam gerekiyor, dinlenip geri geleceğim” sözlerini sarf etti. İzleyiciler, alkışlayarak Levent'e destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir konserinin ardından AFAD ile toplantı için yola çıkan Haluk Levent'in fenalaştığı öğrenilmişti. Ünlü sanatçı sevenlerini korkutmuştu. Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılmıştı.

İlk müdahaleden sonra mide kanaması geçirdiği ortaya çıkan Levent yoğun bakıma alınmıştı. Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenilen ünlü ismin durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Şarkıcıya tedavisinden sonra 15 günlük istirahat raporu verilmişti.