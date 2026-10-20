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Kaynak: AA

SAHA İstanbul, 81 İlde Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi kapsamında ilk adımı atarak Türkiye’nin 7 bölgesindeki 7 şehirde çalışmalarına başlıyor.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

81 İlde Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi’nin ilk aşamasının hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz verdiğimiz gibi… ​SAHA EXPO’dan elde ettiğimiz gelirin tamamını, 81 ilimizde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri'ne bağışlıyoruz. SAHA İstanbul, ​T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve paydaşlarımızın koordinasyonuyla ilk adımı atıyoruz. 7 bölgemizde geleceğin mimarı olacak eğitmenlerimizi yetiştirmeye başlıyoruz. ​Hayırlı olsun!"

7 İL AÇIKLANDI

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep’te düzenlenecek eğitim programı için başvuruların 1 Kasım’da sona ereceği açıklandı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da kurumun paylaşımını alıntılayarak projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları kaydetti:

"SAHA İstanbul, T3 Vakfı, TÜBİTAK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü paydaşlığıyla FPV Akademi 'Eğitmen Eğitimi' başlıyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde, 7 farklı şehirde FPV dron teknolojileri alanında yeni eğitmenler yetiştirmeyi hedefleyen programımızın başvuruları başladı. Milli Teknoloji Atölyelerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, teorik eğitimden simülasyona, montajdan uygulamalı uçuşlara uzanan kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacak."