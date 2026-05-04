Türkiye'de son beş yılda derinleşen gelir adaletsizliği ve alım gücündeki dramatik düşüş, çarpıcı verilerle gün yüzüne çıktı. The Wealth Report 2026 ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, zengin kesimin serveti katlanırken, dar gelirlinin omuzlarındaki vergi yükü ve geçim sıkıntısı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

SERVET PATLAMASI VE VERGİ ADALETSİZLİĞİ

Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri serveti olan "ultra zengin" sayısı son 5 yılda %93,5 artarak 4 bin 208 kişiye ulaştı. Türkiye, servet artış hızında dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor. Polonya (%109) ve Katar'ın (%107) ardından üçüncü sırada bulunurken, Romanya'yı (%93) geride bıraktı.

Toplam verginin yüzde 85'i dar gelirliler tarafından ödenirken, dev holdingler ve finans kurumları toplam vergi yükünün sadece yüzde 15'ini karşılıyor. En zengin ile en yoksul kesim arasındaki fark 8 katına çıkarak Türkiye'yi OECD ülkeleri arasında eşitsizliğin zirvesine taşıdı.

MAAŞLAR KARŞISINDA ERİYEN ALIM GÜCÜ

Karar’da yer alan habere göre; asgari ücret ve emekli maaşlarındaki yüksek oranlı artışlara rağmen, temel gıda ve tüketim maddelerindeki fiyat artışları alım gücünü dibe çekti.

2021'de emekli ikramiyesiyle küçükbaş kurban alınabilirken, 2026'da bu parayla 5 kilo kıyma anca alınabiliyor.

Ev ve araba almanın geniş kesimler için hayal haline geldiği son 5 yılda en düşük emekli maaşı yüzde 693 artarken bir bardak çayın fiyatı en düşük rakamlar baz alındığında yüzde 1900 artış göstermesi dikkat çekti. Bir adet simidin fiyat artışı yüzde 700 bandına geldi.

2021’de asgari ücretle bin 883 bardak çay içilebilirken sayı 2026’da 935 bardağa geriledi. Aynı dönemde maaşıyla 2021’de 76 adet Big Mac Menü alan bir asgari ücretli şimdi ancak 70 adet menü alınabiliyor.

2021’de verilen bayram ikramiyesinin satın alma gücünde de gözle görülür bir düşüş dikkat çekiyor. 2021’de verilen ikramiye ile 440 adet simit satın alabilen emekli şimdi ancak 200 adet simit alınması acı tablonun boyutunu ortaya koyuyor.