Londra merkezli danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından yayımlanan The Wealth Report 2026 verilerine göre, Türkiye’de ultra zenginlerin sayısı son 5 yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısı yaklaşık yüzde 93,5 yükselerek Türkiye’yi küresel ölçekte en hızlı büyüyen ülkeler arasına taşıdı.



TÜRKİYE’DE ULTRA ZENGİN SAYISI 4 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rapora göre, Türkiye’de 5 yıl önce 2.174 olan ultra yüksek net değerli birey (UHNWI) sayısı, yüzde 93,5 artışla 4.208’e ulaştı.

Önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlar da artışın süreceğine işaret ediyor. 2031 yılına kadar bu sayının yüzde 13 daha artarak 4.772’ye çıkması bekleniyor.

Aynı dönemde Türkiye’deki milyarder sayısının ise yüzde 31 artışla 35’ten 46’ya yükselmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE SERVET ARTIŞINDA DÜNYADA İLK ÜÇTE

Son 5 yıllık veriler, Türkiye’nin servet büyüme hızında küresel sıralamada üst sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Ultra zengin sayısındaki artış oranına göre ilk dört ülke şöyle sıralandı:

Polonya: Yüzde 109

Katar: Yüzde107

Türkiye: Yüzde 93,5

Romanya: Yüzde 93

Bu tablo, Türkiye’nin küresel servet artışı liginde güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

KÜRESEL ULTRA ZENGİN SAYISI 713 BİNE ULAŞTI

Dünya genelinde de ultra zengin sayısındaki artış dikkat çekti. Son 5 yılda sayı 551 bin 435’ten 713 bin 626’ya yükseldi.

Bu artış, yaklaşık yüzde 29’luk büyümeye ve 162 binden fazla yeni ultra zenginin sisteme dahil olmasına işaret ediyor. Küresel artışın yüzde 40’tan fazlası ise ABD kaynaklı gerçekleşti.

SERVET ÜRETİMİNDE YENİ MERKEZLER ÖNE ÇIKIYOR

Rapora göre, servet coğrafi olarak daha geniş bir alana yayılmaya başlasa da üretim hâlâ belirli merkezlerde yoğunlaşıyor.

Kuzey Amerika liderliğini sürdürürken, Asya-Pasifik bölgesi en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıkıyor. Çin konumunu güçlendirirken, Hindistan ise yeni bir servet üretim merkezi olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE KÜRESEL TABLODA NASIL KONUMLANIYOR?

Türkiye, küresel ölçekte doğrudan bir finans merkezi olmasa da varlık artış hızındaki performansıyla öne çıkıyor. Son veriler, ülkenin servet büyümesinde güçlü bir ivme yakaladığını ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini gösteriyor.