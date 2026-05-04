Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yüretme Kurulu toplantısına başkanlık etmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

CHP SAVUNMADAN HÜCUMA GEÇİYOR

CHP'nin bugünden itibaren 81 il ve 973 ilçede yoğun bir programla sahaya çıkacağını belirten Özel, "Mücadelede vitesi yükseltip yeni bir aşamaya geçiyoruz. CHP'ye 19 Mart'tan sonra yapılan tüm saldırılar, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimi, iktidar eliyle yapılan her türlü saldırı bizi 'Siz buna nasıl direneceksiniz?' sorusuyla karşı karşıya getirdi. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP bu kötülükleri yapanlara karşı, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor" dedi.

"SON GÜN KAZANDIĞIMIZ GÜNDÜR"

Özel, "Seçim çalışmaları bugünden itibaren yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. MYK, PM, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekimiz ve milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar."

CHP'Lİ HERKES SAHADA OLACAK

Merkezi düzeyde dört koldan sahada olduklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"MYK, PM, Cumhurbaşkanı aday ofisi ve milletvekillerimiz, ayrınca il ve ilçelerde görevlilerimiz, kadın kollarımız ve sandık görevlilerimiz sahada olacaklar. 106 bin sandık görevlisi, o gün oy kullanacak, sandıklarındaki seçmenlerle birebir görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, onları tanımaya ve onlarla birlikte olmaya başlıyor. Rakam 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Ellerindeki 'Benim Sandığım' programı ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bildirdiler. Hedefimiz 186 bindir ve iki ay içinde buna ulaşmayı hedefliyoruz.

"BİRİNCİ OLDUK, 'TADINI ÇIKARALIM' DEMEDİK"

Bugünden itibaren çarşıda pazarda, sokakta çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmadan çalışmaya başlıyoruz diyemem... Örgütümüzün halen çalışmakta olan neferlerine haksızlık olur ama tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz. Biz 2023 seçiminden bu yana böyle bir seferberlik hali için örgütümüzü sokaktan hiç çekmeden ve günü geldiğinde zaten alışık oldukları mobilize tutmaya çalışmıştık. 105 miting yaptık ve bunun sonunda 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bu başarı sonrasında 'tadını çıkaralım' demedik, halk buluşmaları ve tematik mitinglerle saha çalışması ve halk buluşması yaptık.

"ZORBALIĞA KARŞI 15.5 MİLYON İNSAN TARİHE GEÇTİ"

Milletimizin yerel seçimlerde iktidar değişimi istediğini göstermesiyle cumhurbaşkanı adayını yine sahada ön seçimle belirleme kararımız oldu. 23 Mart günü bir ön seçim yapacağımızı ve bu seçimde adayımızı belirleyeceğimizi ilan etmiştik. O kararla üye sayımız 1,2 milyondan 2 milyona yaklaşan bir rakama ulaştı. Tam ön seçim günü cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar.

Biz de halkımızı o önseçim sandıklarda bizimle dayanışmaya davet ettik. 15,5 milyon vatandaşımız sandıklara gelerek, kuyruklar oluşturarak darbeye karşı çıktı. Darbecilerin zorbalığına 15,5 milyon vatandaşımız bir pazar günü verdi, geldi, seçti ve tarihe geçtiler.

"TARİHİN EN BÜYÜK İMZA KAMPANYASI"

Adayımızın tutuklanmasıyla birlikte tarihin en büyük imza kampanyasını başlattık. 25,5 milyon vatandaşımız 'Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' diyen metne imza attı. Bu çalışmaların ardından 19 Mart darbesine Saraçhane'de direndiğimiz 7 gün sonrasında durmayacağımızı ilan etmiş, mitinglere devam kararı almıştık. İstanbul'un tüm ilçelerinde miting yaptık, 3 bölgede miting yaptık, dün 107'ncisini yaptığımız 'İrade Milletindir' mitingleriyle sahada ve sokaktayız.

"KARABÜK'TE MEYDANI DOLDURAN: ADALET ÖZLEMİDİR"

Dün Karabük'teydik, meydana sığılmamış olması tüm basın yayın organlarında gündemdeydi. Daha önce hiç gidemediğimiz meydanları kimsenin dolduramadığı bir kalabalıkla doldurmamız, orada yapılanın bir siyasi partinin daveti değil, orayı dolduranın milletin adalete duyduğu özlem olduğunun altını çizmek isteriz. Bir siyasi partiyi değil cumhuriyetin en büyük kazanımı olan sandığı savunmaya gelenler doldurdu o meydanları.

Kasım 2023'ten beri 242 kez meydanda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz. Herkes çağrıldığında sokakta, meydanda orada buluşmalı ve son sözü de sandıkta söylemeli, milleti kurtarmalıdır. Onlar evlerine döndüğünde bizleri de kapılarında bulacaklar."