Gaziantep’te yerel yönetimin harcama kalemleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Vatandaş sokaklarda selin getirdiği çamuru temizlemeye çalışırken, belediyenin milyonlarca liralık kelebek ihalesi yapması tepkilerin odağına oturdu.

43 BİN KELEBEK İÇİN MİLYONLUK İHALE

Sözcü’den Evren Demirbaş’ın haberine göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart’ta gerçekleştirdiği ihale ile toplam 43 bin 50 adet kelebek pupası (koza) satın aldı. ZMS BİOGLOBAL Danışmanlık şirketine verilen ihale sonucunda belediye kasasından tam 3 milyon 267 bin TL çıktı.

İhale kapsamında alınan kelebek türleri ve sayıları ise şöyle:

Nymphalidae: 11 bin 900 adet

Papilionidae: 12 bin 950 adet

Pieridae: 3 bin 150 adet

"VATANDAŞ ÇAMUR TEMİZLERKEN KELEBEK HESABI YAPILIYOR"

Belediyenin bu harcamasına en sert tepki CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şencan’dan geldi. İhalenin zamanlamasını ve önceliğini eleştiren Şencan, kamu vicdanının yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta vatandaş selin çamurunu temizlerken, belediye makamlarında kelebek hesabı yapılıyor. Gaziantep bugün gösterişe değil; altyapıya, afete hazırlığa ve vatandaşın derdine çözüm üreten bir belediyeciliğe ihtiyaç duyuyor. Bu ihalenin önceliği kamu vicdanında yok hükmündedir."