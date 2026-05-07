20 BİN DOLAR KARŞILIĞI KONTENJAN AÇILDI

Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) “kayıt borsası” kurularak para karşılığında Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine yabancı öğrenci yerleştirildiği iddia edildi. 20 bin dolar karşılığında çok sayıda yabancı öğrencinin usulsüz şekilde bu fakültelere kabul edildiği öne sürülürken, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Evrensel'in haberine göre; Sürecin, YÖK Denetleme Kurulu’nun GES projesi kapsamında eski yönetim kurulu üyelerini “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırmasıyla başladığı belirtiliyor. Kamu ihale mevzuatının aşılmasıyla Teknopark AŞ üzerinden yürütülen ve milyonlarca liralık kamu zararına yol açtığı ifade edilen GES dosyasının ardından, yeni usulsüzlük iddiaları eski rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Gür, belgeler ve WhatsApp yazışmaları paylaşarak yabancı öğrenci kayıtlarının bir “menfaat ağına” dönüştüğünü, işlemlerin bilinçli şekilde yapıldığını savundu ve “Çünkü arkalarındaki destekçilere güveniyorlardı” açıklamasında bulundu.

WHATSAPP MESAJLARI İFŞA OLDU

Paylaşılan WhatsApp yazışmalarında, 20 bin dolar karşılığında Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine kontenjan sağlanmasına dair iddiaları destekleyen konuşmaların yer aldığı öne sürülüyor.

Tartışmaların bir diğer başlığı ise Tıp Fakültesi’nde yabancı öğrenci kontenjanının 3-4 kişiden 80’e çıkarılması oldu. Akademisyenlerin bu artışa itiraz etmesi üzerine Rektör Arif Özaydın’ın “Ben rektörüm, istediğim kadar alırım” dediği iddia edildi.

İddialarda adı geçen bir diğer isim, eski Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat. Balat’ın, kapasitenin üzerinde öğrenci yerleştirilmesine rağmen süreci desteklediği ve itiraz eden akademisyenlere baskı uyguladığı ileri sürülüyor.

GARANTİLİ KAYIT” VAADİ

Gür’ün paylaştığı belgelerin, özellikle 2021-2024 döneminde “aracı firma” trafiğini ortaya koyduğu belirtiliyor. Bu firmaların Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu’dan getirdikleri öğrencilere “garantili kayıt” vaadiyle aracılık ettiği ve bu süreçten haksız kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Gür, yalnızca 2021-2024 yılları arasında Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine yapılan kayıtların detaylı incelenmesi gerektiğini belirterek, “Umarız detaylı soruşturmalar yürütülür ve gerçekler gün ışığına çıkarılır" ifadelerini kullandı.